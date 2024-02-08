КНДР за допомогою кібератак могла отримати мільярди доларів на розвиток ядерної програми, — ООН

За даними журналістів, тенденції включають націленість КНДР на оборонні компанії та ланцюги постачань, а також розширення обміну інфраструктурою та інструментами.

Спостерігачі Організації Об'єднаних Націй, відповідальні за контроль за дотриманням санкцій, ведуть розслідування десятків потенційних кібератак, які виконали хакери з Північної Кореї. Ці дії могли принести КНДР до трьох мільярдів доларів, імовірно спрямованих на розвиток програми ядерної зброї. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на неопублікований звіт ООН.

"КНДР продовжує порушувати санкції Ради Безпеки", — повідомила комітету Радбезу ООН група незалежних спостерігачів за санкціями, додавши, що Північна Корея продовжувала розробляти ядерну зброю і виробляти ядерні матеріали, хоча останнє відоме ядерне випробування відбулося 2017 року.

Також наголошується, що Пхеньян продовжує проводити запуски балістичних ракет, здійснив виведення супутника на орбіту і включив у свій збройний арсенал "тактичний атомний ударний підводний човен".

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй уже давно заборонила Північній Кореї проводити ядерні випробування та здійснювати запуски балістичних ракет. З 2006 року на КНДР поширюються санкції ООН, які Рада Безпеки багаторазово посилювала, прагнучи зупинити фінансування розробки зброї масового ураження.

"Група розслідує 58 підозрюваних кібератак КНДР на компанії, пов'язані з криптовалютою, у період із 2017 до 2023 року на суму приблизно три мільярди доларів, які, як повідомляють, допомагають фінансувати розробку КНДР зброї масового ураження", — ідеться у звіті.

Раніше представники Пхеньяна заперечували звинувачення в кібератаках.

Дипломати повідомляють, що доповідь ООН має бути опублікована наприкінці поточного місяця або на початку наступного.

"Група досліджувала повідомлення про низку громадян КНДР, які працюють за кордоном, отримуючи дохід всупереч санкціям, зокрема в інформаційних технологіях, ресторанному та будівельному секторах", — зазначають спостерігачі.

Вони також заявили, що Північна Корея продовжує отримувати доступ до міжнародної фінансової системи і брати участь у незаконних фінансових операціях, порушуючи резолюцію Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, 24 січня міжнародна організація Conflict Armament Research повідомила, що під час нанесення масованого удару по Україні 2 січня ЗС РФ застосували по Харкову ракету з КНДР, яка надійшла на озброєння 2020 року.

Раніше, 19 січня, у Пхеньяні заявили, що провели випробування ядерного підводного безпілотника Haeil-5-23 у відповідь на спільні навчання США, Японії та Південної Кореї.