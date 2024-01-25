Загроза для Південної Кореї: у КНДР випробували нову стратегічну крилату ракету

У Пхеньяні запевняють, що запуски не пов'язані із ситуацією в регіоні і не несуть небезпеки для сусідів. У Сеулі ж вважають, що такі запуски — пряма загроза їхній безпеці.

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Північна Корея (КНДР) оголосила про проведення випробувань нової стратегічної крилатої ракети. Про це повідомляє державне агентство KCNA.

Ракета, названа Pulhwasal-3-31, перебуває на стадії розроблення, і випробування, за твердженням ЗМІ, не становило загрози безпеці сусідніх країн і не має відношення до поточної регіональної обстановки. Повідомлення також вказує, що випробування є частиною процесу модернізації озброєнь країни, згідно з Управлінням ракетних військ.

Як пише Reuters, об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї припустив, що стрілянину було проведено для перевірки можливостей уже наявних ракет. Раніше в середу південнокорейські військові повідомили про запуск кількох крилатих ракет у бік моря біля західного узбережжя Півночі. Міністр оборони Сеула, Сін Вон Сік, засудив ці дії як серйозну загрозу для Південної Кореї.

Видання зазначає, що термін "стратегічний" зазвичай пов'язаний зі зброєю, що має ядерний потенціал. У вересні 2021 року Північна Корея провела перше випробування крилатої ракети з можливим ядерним потенціалом. У відповідь на це, Південна Корея оголосила про початок масового виробництва середньовисотних розвідувальних безпілотників, з планами їхнього розгортання до 2027 року для поліпшення можливостей спостереження і підтримки в галузі експорту оборонної продукції.

Важливо зазначити, що крилаті ракети Північної Кореї зазвичай викликають менший інтерес, ніж балістичні, оскільки останні заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, тоді як перші не є об'єктом явної заборони.

Нагадаємо, 24 січня міжнародна організація Conflict Armament Research повідомила, що під час завдання масованого удару по Україні 2 січня ЗС РФ застосували по Харкову ракету з КНДР, яка надійшла на озброєння 2020 року.

Раніше, 19 січня, у Пхеньяні заявили, що провели випробування ядерного підводного безпілотника Haeil-5-23 у відповідь на спільні навчання США, Японії та Південної Кореї.