Чи застосувала РФ проти України "Циркон": чому складно ідентифікувати ракету (фото)

Ракету "Циркон" на відміну від "Кинджала" у РФ майже ніде публічно не показували. А уламки від боєприпасу, що знайшли в Україні, дуже фрагментовані.

7 лютого РФ масовано обстріляла українські міста. За даними ЗМІ, окупанти вперше могли застосувати "гіперзвукову" ракету 3М22 "Циркон". Проте є складнощі із ідентифікацією ракети, повідомляють у Defense Express.

Ситуація із потенційним застосуванням "Циркону" може повторити історію з північнокорейськими ракетами KN-23, якими РФ обстрілює Харків. Спершу всі формулювання були з припущенням, що Харків обстріляли балістичними ракетами KN-23, які також прозвали "Кімскандерами". Складність OSINT-у полягала в тому, що КНДР опублікувала обмежену кількість світлин своєї ракети, з якими можна було б порівняти уламки від боєприпасу, знайденого у Харкові.

Уламки ракети "Циркон"

У випадку з російським "Цирконом" ситуація значно складніше. Росія ніколи публічно не демонструвала "гіперзвуковий" 3М22 "Циркон", а всі відео у відкритому доступі з випробуванням боєприпасу були зняті на низькоякісні камери. Уламки, які виявили в Україні, дуже сильно фрагментовані.

При цьому аеробалістичний "Кинджал" у РФ багато фотографували і всюди показували. Замаскувати пуск Х-47М2 "Кинджал" запускається з винищувача МіГ-31К, зліт якого фіксується, майже неможливо. Ракету "Циркон" могли адаптувати під береговий ракетний комплекс "Бастион" або у пускову шахту на стаціонарній батареї "Обʼєкт-100". Публічно відомі носії "Адмирал Горшков" та атомна субмарина "Северодвинск" спеціально модернізована під "гіперзвукову ракету". Проте вони знаходяться поза зоною використання для ударів по Україні.

Так само і дальність "Циркона" під питанням. В різних джерелах вказується дальність від 400 до 1000 км, а бойова частина від 300 до 500 кг. Під питанням є можливості двигуна ракети. У РФ називають ракети гіперзвуковими, але така швидкість досягається завдяки прискорювачу і не підтримується протягом польоту як це є на прямоточних гіперзвукових двигунах.

Концептуальне зображення 3М22 "Циркон"

Все, що наразі більш-менш відомо — це приблизні габарити ракети, бо вона має запускатись з пускових шахт 3С-14. Але їх треба було модернізувати, щоб ракета помістилась. Одне з концептуальних зображень з РФ своєї ракети "Циркон" також доволі схоже з індійсько-російською BrahMos II. Й можливо мова йде про двоступеневу схему двигуна, де перший ступінь, можливо, з прямоточним повітряно-реактивним двигуном підіймає ракету на потрібну висоту та надає прискорення, а далі другий ступінь вмикає твердопаливний прискорювач.

Ракета потрапила в обʼєктив на фінальній стадії польоту, що було б неможливим, якби вона була гіперзвуковою

У підсумку з "Цирконом" значно більше запитань, ніж відповідей. На кінцевій ділянці польоту ракета не летить на гіперзвуковій швидкості. Автори пояснюють такий висновок тим, що на офіційному відео з випробувань ракета потрапила в обʼєктив на декілька кадрів. Якби швидкість дійсно була понад 6 Махів, то камера б не встигла зафіксувати "Циркон".

Нагадаємо, вранці 7 лютого Збройні сили РФ завдали масованого удару по Україні із застосуванням ракет різного типу.

Фокус розбирався, що відомо про російську ракету "Циркон".