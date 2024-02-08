Швеція анонсувала участь в операціях США Prosperity Guardian та ЄС Aspides у Червоному морі

Головне завдання морських місій, як заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем, – забезпечити захист цивільного судноплавства від невибіркових атак повстанців хуті.

Швеція має намір взяти участь в операціях США Prosperity Guardian та операції Європейського Союзу Aspides. Яка ще не розпочалася. Про це заявив Тобіас Біллстрем, міністр закордонних справ Швеції, повідомляє SVT.

Він наголосив на тому, що головне завдання – забезпечити захист цивільного судноплавства від невибіркових атак повстанців хуті. Ці угруповання й надалі загрожують життєво важливі частини світової торгівлі.

"Ми несемо спільну відповідальність із нашими країнами-партнерами", – пояснив посадовець.

За словами міністра закордонних справ, реалізація намірів щодо участі в морських місіях неможлива без широкої підтримки в Риксдазі. Залучення голосів опозиції може бути проблемою.

У січні міністр закордонних справ заявив, що участь Швеції в операціях у Червоному морі може стати актуальною. Тепер зрозуміло, як інформує видання, уряд має намір реалізувати ці плани.

Операція Prosperity Guardian та удари по хуситах

Рішення щодо початку операції Prosperity Guardian проти хуситів 19 грудня оголосив Пентагон. Дії багатонаціональних сил мали на меті забезпечити свободи судноплавства в Червоному морі. У США оголосили цей регіон критично важливим водним шляхом для багатьох держав світу. Це головний комерційний коридор, який позитивно сприяє міжнародній торгівлі.

ВМС США і Великої Британії 10 січня 2024 року відбили наймасованішу атаку хуситів. БПЛА та ракети були знищені американськими есмінцями, винищувачами F-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower. Також для захисту залучили есмінець протиповітряної оборони HMS Diamond Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

Нагадаємо, 2 лютого ВМС США вперше застосували ракету SM-6 для захисту від атаки хуситів. Американський корабель USS Carney вперше в історії застосував зенітну ракету SM-6 проти балістичної протикорабельної ракети.