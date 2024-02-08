Підсанкційна в КНР Lockheed Martin нарощує виробництво "Соколів" F-16 для союзників США

За даними журналістів, у недалекому майбутньому у Тайваню буде найбільший в Азії парк F-16 з більш ніж 200 літаками. Але терміни постачання залишаються невизначеними.

Lockheed Martin, як очікується, значно збільшить виробництво винищувачів F-16 Fighting Falcon найближчими роками. Хоча вчасно забезпечити авіатехнікою повітряні сили одержувачів американської військової допомоги, насамперед Тайваню, буде складно. Про це повідомляє Newsweek.

Американська компанія, щодо якої двічі запроваджували санкції китайського уряду за постачання зброї і техніки Тайваню, планує до кінця 2024-го збільшити річний обсяг виробництва новітнього варіанта F-16 Block 70/72, або F-16V, до 36 одиниць, повідомили представники компанії журналу Air and Space Forces. Згідно з прогнозами на 2025 рік, компанія побудує 48 літаків.

Замовлення на заводі оборонного підрядника в Грінвіллі (штат Південна Кароліна) накопичуються, що свідчить про популярність винищувача, який минулого місяця відзначив п'ятдесятиріччя з дня свого першого зльоту 1974 року.

F-16 Тайваню

За словами журналістів, давній клієнт США Тайвань значиться в черзі на постачання літаків, поряд із Бахрейном, Болгарією, Грецією, Йорданією, Словаччиною, а незабаром, ймовірно, й Україною. Тайванські ВПС — головний клієнт Lockheed Martin і основний оператор винищувача. Але тайванські пілоти, як і раніше, відчувають навантаження через маневри китайських літаків у повітряному просторі.

У 1992 році Тайбей замовив 150 літаків F-16. Програма модернізації вартістю 4,5 млрд доларів розпочалася 2016 року і спочатку передбачала оновлення 144 літаків. У підсумку цього тижня повідомили про завершення проєкту: випустили все ж 139 літаків.

Наразі запущено вже другий етап програми, що передбачає оснащення тайванських винищувачів більш досконалим озброєнням.

У 2019 році, на тлі відновлення напруженості в районі Тайванської протоки, Конгрес США затвердив замовлення на 8 мільярдів доларів на 66 нових F-16 для Тайваню. Коли замовлення виконають, у Тайваню з'явиться найбільший в Азії парк F-16 з більш ніж 200 літаками. Але терміни постачання залишаються невизначеними.

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