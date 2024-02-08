Для спільної безпеки: Китай і РФ хочуть об'єднатися проти Заходу, — Bloomberg

За інформацією журналістів, Пекін і Москва планують підтримувати тісну стратегічну співпрацю і спільно працювати, щоб захистити свої суверенітет і безпеку.

Під час телефонної бесіди, що відбулася в четвер, 8 лютого, лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив главі Росії Володимиру Путіну переконання в необхідності зміцнення співробітництва між обома країнами для забезпечення безпеки і опору зовнішньому втручанню з боку Заходу. Про це повідомляє Bloomberg.

Сі Цзіньпін наголосив на необхідності підтримання тісної стратегічної співпраці між Китаєм і Росією, а також спільної роботи для захисту свого суверенітету, безпеки та інтересів у розвитку.

Також під час телефонної розмови Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю посилювати міжнародне багатостороннє співробітництво з Росією.

За даними джерела, лідер Китаю сказав, що китайсько-російські відносини завжди підтримували "здоровий і стабільний розвиток".

Китай прагне до забезпечення безпеки вздовж кордону з Росією, одночасно розглядаючи свого сусіда як потенційний новий ринок збуту для своєї автомобільної, телевізійної та мобільної техніки. Як друга за величиною економіка світу Китай також націлений на використання переваг падіння цін на російську нафту і газ.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін зближуються в рамках грізного військового альянсу. Таким чином, Росія і Китай розглядають себе, як партнерів у військовому відношенні, які становитимуть найбільшу загрозу для США.