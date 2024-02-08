Противник став розумнішим: "Флеш" розповів, як ЗС РФ тепер використовують "Шахеди" (відео)

За словами техно-блогера Сергія Бескрестнова, раніше російські Shahed регулярно літали "журавлиним клином", проте зараз ситуація погіршилася.

У Російській Федерації змінили тактику застосування безпілотних літальних апаратів Shahed для ударів по території України. Про це сказав техно-блогер і військовий аналітик Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв'ю українській службі BBC 8 лютого.

За словами експерта, якщо спочатку "Шахеди" літали по прямій, то під час останніх атак можна було помітити, що дрони рухаються півколом, колами та зигзагами.

"Вони не управляються, їх уже так програмують. Тобто наш противник став розумнішим у цьому напрямку. На жаль", — констатував "Флеш".

Аналітик зазначив, що раніше можна було спостерігати "прямий російський ідіотизм" — "Шахеди" регулярно літали "журавлиним клином". Однак зараз, за словами блогера, ситуація погіршилася, оскільки окупанти вчаться.

"Флеш" також вказав на те, що мобільні вогневі групи (МВГ) прикривають те, що не завжди атакують "Шахеди". Йдеться про важливі військові об'єкти та критичну інфраструктуру. Крім того, МВГ розташовані в місцях, де помічені "традиційні" польоти "Шахедів".

"Ми не можемо мобільні групи розставити по всій країні", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, за даними "Флеша", атака Shahed 1 січня сильно відрізнялася від попередніх — безпілотники постійно маневрували і летіли "півколами" без прямих ділянок маршруту. Крім того, росіяни знову застосували Shahed чорного кольору, які складніше побачити вночі.

Раніше, 25 липня, аналітик зазначав, що під час нальоту безпілотники Shahed не одразу атакували цілі, а "кружляли" навколо Києва та над іншими областями України. На його думку, такі маневри — це або просто вимотування, або промацування ППО.