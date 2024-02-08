Україна повернула з російського полону ще 100 військових (фото, відео)

Відомо, що додому повернулися 49 воїнів Нацгвардії, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

У четвер, 8 лютого, Україна повернула 100 захисників із російського полону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість — захисники Маріуполя. Усі — наші, усі — знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!" — написав глава держави.

Усі визволені — рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (зокрема 82 — оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках, про це повідомляє в Telegram Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому — 20.

Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося визволити вже 3135 захисників і захисниць. Цей обмін став 51-им.

Спершу про обмін повідомило Міністерство оборони РФ. Росіяни заявили, що процесу сприяла "посередницька участь гуманітарного характеру Об'єднаниї Арабських Еміратів". Обмін, за інформацією російської сторони, відбувся за формулою "100 на 100".

Нагадаємо, 50-ий обмін полоненими відбувся 31 січня. Із російського полону додому повернулися 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів Це захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. Цей обмін став першим після катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області РФ 24 січня. Тоді, за словами окупантів, нібито загинули 65 українських полонених. Україна запросила передачу тіл.

1 лютого в ЗМІ опублікували супутникові фотографії з місця пкатастрофи. На знімках чітко видно слід, залишений літаком під час падіння, який розтягнувся на приблизно 500 метрів. Водночас тіл 65-и українських військовополонених, про яких заявляла російська сторона, на фото не видно.

6 лютого пресслужба Центру національного спротиву заявила, що Росія хоче обміняти ув'язнених колаборантів на своїх полонених.