Україна запросила передати "загиблих" після падіння Іл-76: з'явилася реакція Кремля

У Росії відсутня єдина структура, яка займається обмінами полонених. Тим часом в адміністрації Володимира Путіна відповіли, чи отримували відповідний запит щодо можливої передачі тіл "загиблих" в авіакатастрофі.

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Кремль не бачив звернення Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України щодо повернення тіл людей, які начебто загинули на літаку Іл-76 у Бєлгородській області. Про це речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив росЗМІ "РИА Новости".

Короткий коментар Пєскова складався з кількох слів, ідеться у повідомленні урядового інформаційного агентства. Представник Кремля запевнив, що адміністрація президента РФ Володимира Путіна запиту щодо тіл українців не отримувала.

Відповідь Пєскова щодо Іл-76 та тіл начебто загиблих Фото: Скриншот

Координаційний штаб з роботи з полоненими, який займається обмінами українців з в'язниць РФ, ще у серпні 2023 року роз'яснив деякі процедури цього процесу.

У повідомленні штабу вказано, що в РФ не існує якоїсь однієї структури, яка займається цими питаннями. Тому кожне повернення — це результат особливої роботи українських спецслужб.

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Падіння Іл-76 — деталі

Зазначимо, військово-транспортний літак Іл-76 24 січня упав у Бєлгородській області внаслідок ракети, походження якої на сьогодні не встановлене. Також точно не відомо, чим було навантажене російське повітряне судно: у Кремлі запевняють, що на борту начебто перебували 65 українських полонених. Влада РФ не допустила до місця падіння представників міжнародних організацій — ні ООН, ні Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Тому немає ніякої підтвердженої інформації щодо подій, які тоді відбулись.

В ГУР Міноборони за кілька годин після авіакатастрофи підтвердили, що того дня дійсно мав відбутись обмін полоненими. Також заявили, що Росія не відповідає на запити щодо повернення тіл, якщо полонені за "списку" дійсно перебували на борту.

Нагадуємо, 1 лютого у ЗМІ опублікували супутникові світлини з місця падіння, на яких видно чорну пляму та рештки літака. 31 січня відбувся масштабний обмін полоненими: в Україну повернули 207 бійців ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, прикордонників тощо. В українській розвідці заявили, що під час обміну не було людей, які начебто перебували на Іл-76.