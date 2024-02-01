Не показали поле з тілами: Буданов відповів на звинувачення Путіна щодо падіння Іл-76

Начальник розвідки Міноборони наголосив, що світ досі не побачив "жахливу картинку" авіакатастрофи. Також він поділився, яким бачить завершення війни.

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У Росії звинуватили в падінні літака Іл-76 у Бєлгородській області Україну. На це відповів в інтерв’ю CNN, опублікованому 31 січня, керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов.

Він підкреслив, що РФ надала недостатньо доказів для підтвердження своїх гучних слів.

"Якщо все так, як вони кажуть, то перше, що вони повинні були зробити, це показати жахливу картинку. Скажімо, поле, вкрите трупами. І показати це всьому світу", — сказав Буданов.

У ЗМІ зазначили, на геолокованих ними кадрах з місця авіакатастрофи видно лише "невелику кількість тіл" навколо уламків розбитого літака.

Чим закінчиться війна в Україні?

Керівник української розвідки виразив рішучу впевненість у повній перемозі України попри стурбованість щодо втоми українських захисників, переваги РФ у військовому виробництві та відсутності руху на фронті.

Буданов попередив, що наступні пів року будуть "цікавими", адже закінчиться наступ ЗС РФ на передовій. Розвідник переконаний, що війна в Україні може закінчитись лише одним шляхом.

"Встановлення справедливості — ось чим це закінчиться, поверненням втраченого", — сказав він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін звинуватив у падінні літака Іл-76 Україну. З його слів, "це не могло бути за жодних обставин дружнім вогнем".

На цю заяву вже реагували у ГУР. Представник відомства Андрій Юсов заявляв, що Путін "як завжди, лукавить".