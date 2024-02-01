Не показали поле с телами: Буданов ответил на обвинения Путина относительно падения Ил-76

Начальник разведки Минобороны подчеркнул, что мир до сих пор не увидел "ужасную картинку" авиакатастрофы. Также он поделился, каким видит завершение войны.

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В России обвинили в падении самолета Ил-76 в Белгородской области Украину. На это ответил в интервью CNN, опубликованном 31 января, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что РФ предоставила недостаточно доказательств для подтверждения своих громких слов.

"Если все так, как они говорят, то первое, что они должны были сделать, это показать ужасную картинку. Скажем, поле, покрытое трупами. И показать это всему миру", — сказал Буданов.

В СМИ отметили, на геолоцированных ими кадрах с места авиакатастрофы видно лишь "небольшое количество тел" вокруг обломков разбитого самолета.

Чем закончится война в Украине?

Руководитель украинской разведки выразил решительную уверенность в полной победе Украины, несмотря на обеспокоенность относительно усталости украинских защитников, преимущества РФ в военном производстве и отсутствия движения на фронте.

Буданов предупредил, что следующие полгода будут "интересными", ведь закончится наступление ВС РФ на передовой. Разведчик убежден, что война в Украине может закончиться только одним путем.

"Установление справедливости — вот чем это закончится, возвращением утраченного", — сказал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин обвинил в падении самолета Ил-76 Украину. По его словам, "это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнем".

На это заявление уже реагировали в ГУР. Представитель ведомства Андрей Юсов заявлял, что Путин "как всегда, лукавит".