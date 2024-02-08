Сирський став новим головнокомандувачем ЗСУ: що про нього відомо (фото)

На початку повномасштабного вторгнення Олександр Сирський був командувачем оборони Києва. Його нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а пізніше він здобув державну відзнаку Героя України.

У четвер 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та призначив замість нього генерал-полковника Олександра Сирського. Фокус розповідає, що про нього відомо.

"Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України", — сказав Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Олександр Сирський: що про нього відомо

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Владимирської області (РРФСР). Він закінчив Московське вище загальновійськове командне училище, Академію ЗСУ та Національну академію оборони України. Також він був командувачем 72-ї ОМБр та у 2013 році став першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ.

Олександр Сирський під час російсько-української війни

Сирський був начальником штабу АТО від початку бойових дій на Сході України. Взимку 2015 року він був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве. Крім цього, він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за бої на Дебальцевському плацдармі.

У 2016 році він очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, що координував оперативні дії різних українських військових на Донбасі. У 2017 році він став командиром всієї АТО.

Олександр Сирський був командувачем Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ з травня по серпень 2019 року, тоді як посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ він отримав 5 серпня 2019 року.

Олександр Сирський Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ"

Повномасштабне вторгнення РФ до України

Сирський був командувачем оборони Києва від початку російського повномасштабного вторгнення. Завдяки його організаторським здібностям було створено два кільця оборони Києва — одне на зовнішніх околицях, а інше в межах міста. За оборону столиці та звільнення півночі України від окупантів він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а у квітні 2022 року здобув державну відзнаку Героя України.

Олександр Сирський був одним із командувачів контрнаступу ЗСУ на Харківщину з літа 2022 року. За словами керівника ГУР МОУ Кирила Буданова у фільмі "Рік" Дмитра Комарова, ідея щодо контрнаступу у Сирського виникла тоді, коли ворог перекинув частину сил на південь країни.

Пізніше він став командувачем ОСУВ "Хортиця". Також з осені 2022 до весни 2023 керував обороною Соледара та Бахмута.

Олександр Сирський

Особисте життя Сирського

Олександр Сирський одружений та має двох синів — Антона і Олександра.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що указ про відставку Валерія Залужного оприлюднять ввечері 8 лютого. Крім цього, Володимир Зеленський опублікував спільне фото з Залужним та подякував йому за роботу.