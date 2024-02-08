Повернення чоловіків з-за кордону: у Польщі розповіли, як допоможуть Україні з мобілізацією

Мобілізація — відповідальність українського уряду, її не можна перекладати на інших, вважає голова комітету із закордонних справ сейму Польщі Павел Коваль. За його словами, можуть бути застосовані делікатні адміністративні рішення.

Новий законопроєкт про мобілізацію передбачає механізми повернення чоловіків з-за кордону. За словами голови комітету із закордонних справ сейму Польщі Павела Коваля, ніхто не шукатиме резервістів і не відправляти їх до України. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Sestry.eu.

Коваль наголосив, що щодо таких питань повинен висловлюватися уряд, проте він вважає, що це делікатна справа.

"Якщо буде велика активність української влади в окремих країнах ЄС, то уряди цих країн обов’язково виправдають очікування. Але було б погано, якби ми зараз поставили питання так, що саме уряди країн ЄС відповідають за мобілізацію в Україні", — сказав Павло Коваль.

Він зауважив, що готовність європейських країн м'яко підтримати процес з'явиться тоді, коли буде запит української влади. Проте мобілізація — це відповідальність українського уряду, і її не можна перекладати на інших, переконаний Павель Коваль.

Якщо надійде запит із боку уряду України до Польщі, то ніхто не шукатиме чоловіків і не відправлятиме їх до України. Павел Коваль припустив, що можна застосувати делікатні адміністративні рішення, виключно законні.

"Питання мобілізації — це насамперед питання відносин між українською державою та українськими громадянами. І форми підтримки з боку Заходу потрібно запроваджувати дуже делікатно, щоб не перестаратися", — додав він.

Нагадаємо, перший генеральний прокурор незалежної України, екссуддя Конституційного суду Віктор Шишкін заявив, що намагання призвати до ЗСУ чоловіків, які перебувають за кордоном, легітимне. За його словами, усі українці повинні виконувати свій конституційний обов’язок.

Раніше повідомлялося, що в разі ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію, деякі держслужбовці втратять право на бронювання. Кабмін встановлює критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, які є критично важливими для держави.