За словами глави Кремля, Росія поки що не досягла своїх цілей щодо "денацифікації" у війні проти України, проте в кінцевому підсумку все закінчиться "переговорами".

Президент РФ Володимир Путін дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, в якому заявив, що війну нібито почала саме Україна. Відео з відповідями глави Кремля було опубліковано на сайті Такера Карлсона.

За словами Путіна, всі "події" почалися з якогось державного перевороту в Україні, а також з бойових дій у Луганській і Донецькій областях. Росія ж хоче "закінчити" війну переговорами, проте Київ нібито відмовився від діалогу з Москвою за вказівкою з Вашингтона, тож тепер США доведеться "вирішити" цю проблему. Він вважає, що Україна є сателітом Сполучених Штатів.

"Ми ні на кого не нападаємо",- сказав глава Кремля.

Саме інтерв'ю президент РФ вирішив почати з "історії". Він розповів Карлсону про те, що ідеї "українізації" південних земель Росії активно "просувалися" австрійським генеральним штабом перед Першою світовою війною. За словами Путіна, українці мають право вважати себе окремим народом, але не на основі "нацизму і нацистської ідеології". Росія поки що не досягла цілей війни, оскільки метою так званої "СВО" є "денацифікація" України і заборона неонацистських рухів.

За словами очільника Кремля, українці нібито досі вважають себе "росіянами", а тому війна носитиме елемент "громадянського" конфлікту.

Путін також сказав, що НАТО може "гідно" визнати контроль Росії за окупованими територіями України.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що інтерв'ю Путіна і Карлсона стало піком пропаганди РФ. Кремль хоче втрутитися в політику Вашингтона, використовуючи "розлом" в американському суспільстві. У Москві зберігається надія на те, що республіканець Дональд Трамп зможе повернутися в Білий дім, перемігши на виборах 2024 року, і продовжить політику блокування виділення Україні військової допомоги.