Місцеві чули вибухи: у РФ сталася пожежа на нафтопереробному заводі (відео)

Російські пабліки повідомили, що перед початком пожежі очевидці чули не тільки вибухи, а й звук пролітаючого безпілотника і гул повітряної тривоги.

У ніч на 9 лютого в Краснодарському краї Росії сталася пожежа на нафтопереробному заводі Ільський. Про це повідомив Telegram-канал Astra.

"НПЗ Ільський горить у Сіверському районі Краснодарського краю. Про це повідомляють місцеві жителі. До пожежі вони чули звуки вибухів", — ідеться в повідомленні.

Пізніше канал поділився відомостями Єдиної чергової-диспетчерської служби РФ. Там підтвердили, що близько 2 години ночі 9 лютого сталася пожежа на території Ільського НПЗ.

Також російські Telegram-канали повідомили, що очевидці чули не тільки вибухи, а й звук пролітаючого безпілотника і гул повітряної тривоги.

НПЗ Ільський на карті Фото: Google Maps

Нагадаємо, що 7 лютого масштабна пожежа спалахнула на заводі, що виробляє "Іскандер-М". Російська протиповітряна оборона начебто знищила БПЛА та реактивні снаряди, однак у двох містах виникли масштабні пожежі та є постраждалі.

Також повідомлялося, що 6 лютого в Бєлгородській області БПЛА вразили інфраструктурний об'єкт. За даними місцевих пабліків, два безпілотники атакували електропідстанцію в районі села Волоконівка Чернянського району. На місці удару спалахнула пожежа.