Путін звинуватив Україну у зриві переговорів у 2022 році і зажадав нового діалогу

Глава Кремля поскаржився, що офіційний Київ зараз "висуває умови", на які Росія не може погодитися. Повномасштабний конфлікт нібито "закінчиться за тижні", якщо США припинять постачати озброєння Україні.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у зриві переговорів у 2022 році. За його словами, Київ вирішив припинити діалог за вказівкою Заходу і США. Про це він розповів в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

За словами Путіна, він все-таки хоче домогтися закінчення війни шляхом переговорів. Ті ж переговори, які були 2022 року, досягли дуже високої стадії узгодження позицій і були "майже завершені".

Президент РФ заявив, що після того, як Росія нібито сама "вивела" війська з-під Києва, Україна "відкинула" домовленості за вказівкою Заходу. Київ нібито отримав наказ від США боротися з РФ "до кінця".

Глава Кремля заявив, що президент України Володимир Зеленський заборонив проводити переговори з Росією і підписав відповідний указ.

"Ми знаємо, що він (президент України, — ред.) висуває якісь ідеї щодо цього врегулювання, але щоб про щось домовитися, потрібен діалог. Хіба це не так?" — запитав Путін.

Він вважає, що Україна зараз "висуває умови", на які Росія не може погодитися. Путін також заявив, що війна нібито "закінчиться за тижні", якщо США припинять постачати озброєння Києву.

Інтерв'ю Володимира Путіна Такеру Карлсону

Нагадаємо, що в тому ж інтерв'ю Путін розповів, що розуміє під "денацифікацією" України. Президент РФ заявив, що США після розвалу СРСР проводили щодо РФ політику "тиску". Вашингтон нібито хоче потягнути Україну в НАТО на зло Москві.

Крім того, Путін розповів про розмову із Зеленським і сплутавши його батька з дідом. Очільник Кремля в інтерв'ю Такеру Карлсону розповів, що одного разу в розмові із Зеленським він зачепив тему "фашизму в Україні" і дорікнув українському президенту, що його батько "фронтовик". Однак Олександр Зеленський народився через два роки після завершення Другої світової війни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що інтерв'ю Путіна і Карлсона стало піком пропаганди РФ. Кремль хоче втрутитися в політику Вашингтона, використовуючи "розлом" в американському суспільстві. У Москві зберігається надія на те, що республіканець Дональд Трамп зможе повернутися в Білий дім, перемігши на виборах 2024 року, і продовжить політику блокування виділення Україні військової допомоги.