"Ще проходить випробування": експерт відповів, чи могли в Україні збити "Циркон" (відео)

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан переконаний, що у Росії ще не запустили промислове виробництво протикорабельних ракет ЗМ22 "Циркон". Однак, з його слів, ворог має пару десятків цих боєприпасів.

7 лютого після масованого обстрілу ЗС РФ в Україні знайшли нібито уламки ракети ЗМ22 "Циркон". Чи дійсно ворожі війська могли застосувати її та чи можливо було б таку збити, відповів в ефірі телемарафону 9 лютого військовий експерт Роман Світан.

Він зазначив, що Росія має не більше "пари десятків" ракет "Циркон".

"Це ще не промислове виробництво. Швидше за все, ракета ще проходить випробування. Може бути, на полі бою в тому числі. Така ймовірність є. Північнокорейці теж випробовують свої ракети KN-23 на нашій території, треба це чітко розуміти", — пояснив Світан.

Він підкреслив, що нова російська ракета досі існує лише в інфопросторі, ніхто її насправді не бачив. Знайдені уламки, схожі на деталі "Циркону", можуть свідчити й про те, що ними була модернізована ракета іншого типу.

"Заявлені тактико-технічні характеристики цієї ракети, які є у вільному доступі, говорять, що вона може запускатися зі стандартних шахт різного базування — морського, підводного, наземного — і йти на гіперзвуці на дуже великих висотах (30–40 кілометрів)", — сказав експерт.

Однак коли ракета заходить на ціль, її швидкість сповільнюється — до 2–3 махів. Це типово для ракет такого рівня з бойовою частиною до пів тонни, адже їх зупиняє сама атмосфера.

"Це означає, що будь-яка з систем, що може перехоплювати таку швидкість — ті ж Patriot і з SAMP/T — вони перехоплюють", — додав Світан.

Коментар Романа Світана (про "Циркон" — з 2:27)

Нагадаємо, повідомлялось, що ракету "Циркон" ЗС РФ запустили 7 лютого — по Києву. Про це свідчили незвичайна траєкторія польоту цілі та фото деталі з відповідним маркуванням.

У Повітряних силах поки не підтвердили, що була збита ракета ЗМ22 "Циркон". Речник командування Юрій Ігнат розповів, що уламки досліджують і тип ракети можна буде визначити тільки після експертизи.