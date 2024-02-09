ЗС РФ зайшли в Авдіївку та "дуже потужно" тиснуть: у МВА відповіли, чи "все пропало" (відео)

Керівник міської адміністрації Віталій Барабаш підтвердив, що окупанти перебувають у приватному секторі Авдіївки. Він зазначив, що російські сили "в рази більші".

Російські загарбники зайшли на околиці Авдіївки. Ситуація у місті складна. Про це в ефірі телемарафону 9 лютого розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Ситуація дуже непроста, дуже складна. Ворог намагається реалізувати свої плани щодо оточення міста з флангів з півдня і півночі, в той самий час намагається штурмувати в лобову", — сказав він.

ЗС РФ намагаються через дачний масив відрізати Авдіївський коксохім. Барабаш зазначив, що ворог "дуже потужно" тисне. Керівник міськадміністрації підтвердив, що окупантам вже вдалося зайти на околиці Авдіївки, вони перебувають у приватному секторі.

"Але хлопці мужньо стримують їх, відбивають. Сили ворога в рази більші. Я іноді читаю Telegram-канали, що "Авдіївка вже впала". Такого однозначно нема", — підкреслив Барабаш.

Він пояснив, що подібні заяви є неповагою до військових, які боронять Авдіївку. З його слів, захисники точно знають, що Авдіївка не захоплена.

"До того, що все пропало, ще дуже далеко", — заявив начальник МВА.

Він додав, що в Авдіївці залишаються 935 жителів, Евакуація з міста нині "дуже ускладнена" через постійні обстріли.

Нагадаємо, речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомляв, що ЗС РФ наближаються до логістичних шляхів, якими здійснюється постачання озброєння для українських оборонців Авдіївки.

Військовий аналітик Олександр Коваленко інформував, що Росія кинула на штурми Авдіївки навіть гелікоптери. Російські окупанти намагаються прискорити захоплення міста.