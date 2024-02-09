Путін "пообіцяв" не нападати на Польщу та країни Балтії — поляки не повірили, — ЗМІ

Оглядачі звернули увагу, що схожу риторику глави Кремля вже чули безпосередньо перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну у 2022 році.

Президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю американському коментатору Такеру Карлсону, відомому своїми проросійськими поглядами, заявив, що Росія не зацікавлена у вторгненні до Польщі, Латвії або куди-небудь ще. Однак польські оглядачі зазначили, що подібна риторика вже звучала в Кремлі напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зокрема, польські журналісти видання Defence 24 звернули увагу на слова російського президента щодо сценарію, за якого війська РФ будуть направлені в Польщу, країну-члена НАТО. Путін заявив, що таке можливо, якщо Польща нападе на Російську Федерацію.

"Тільки в одному випадку — якщо з боку Польщі буде напад на Росію. Чому? Тому що в нас немає жодних інтересів ні в Польщі, ні в Латвії, ніде. Навіщо нам? У нас просто немає ніяких інтересів, одні погрози", — відповів російський президент.

Путін вважає, що подібні розмови веде Захід, намагаючись залякати обивателів уявною російською загрозою, тоді як "люди та політики, які думають" розуміють, що це нібито фейк.

Глава Кремля додав, що в Москви нібито також немає жодних намірів втягуватися в глобальну війну, оскільки такий конфлікт становить загрозу для всього людства.

"Західні аналітики часто згадують, що перед 24 лютого 2022 року Володимир Путін також запевняв, що Росія не нападе на Україну", — прокоментували польські оглядачі слова російського лідера.

Раніше Фокус зібрав ключові тези, які озвучив президент РФ Володимир Путін під час великого інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Серед іншого російський лідер заявив, що РФ ні на кого не нападала, і звинуватив Україну в небажанні домовлятися.