Були десятки звернень: Путін не готувався заздалегідь до інтерв'ю з Карлсоном, – Кремль

Російська влада зацікавлена в тому, аби якомога більше читачів ознайомилися з інтерв'ю, щоб донести позицію очільника Кремля, стверджує прессекретар президента Дмитро Пєсков.

Американський журналіст Такер Карлсон не надсилав заздалегідь запитання на інтерв'ю з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Представник Кремля зазначив, що за останні кілька днів було отримано десятки звернень від іноземних ЗМІ на інтерв'ю з Путіним. Зі зрозумілих причин зараз це буде зробити неможливо.

Він вважає, що після інтерв'ю Путіна немає жодної паніки. Інтерес ЗМІ різних країн світу, на його думку, високий. Російська влада зацікавлена в тому, аби якомога більше читачів ознайомилися з інтерв'ю.

"Для нас важлива реакція наших людей на інтерв'ю Путіна. Для президента це було, є і буде найважливішим", – пояснив Пєсков.

Представник Кремля додав, що російський президент висловив в інтерв'ю свій світогляд, своє бачення причин процесів, які відбуваються в політиці та галузі безпеки.

Інтерв'ю Путіна — що відомо про проєкт Карлсона

До Москви, як повідомили росЗМІ, прибув американський журналіст Такер Карлсон. Згодом його помітили неподалік від резиденції Путіна — причина спершу не була відома. Згодом журналіст у сервісі мікроблогів Х заявив, що взяв майже двогодинне інтерв'ю в президента РФ і планує його найближчим часом опублікувати. Водночас запевнив, що власник X Ілон Маск не блокуватиме трансляцію. Дата публікації інтерв'ю — 9 лютого. Охочі мали змогу залишити адресу електронної пошти на сайті Такера, щоб вчасно дізнатися про початок трансляції.

Нагадаємо, 9 лютого аналітики ISW заявили, що Путін "переписав століття історії і хоче зруйнувати Україну". На їхню думку, Кремль називає Захід стороною перемовин щодо питання України, намагаючись нав'язати передумову про те, що Україна не незалежна. Такий задум використовується, щоб викликати інтерес до переговорів і послабити військову допомогу.