Дрони СБУ вдарили по Ільському та Афіпському нафтопереробних заводах, — ЗМІ

За інформацією співрозмовника журналістів, в результаті атаки по одному з НПЗ сталася велика пожежа, уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік, вартість якої складає 50 млн доларів США.

Уночі 9 лютого безпілотні літальні апарати атакували об'єкти на території Росії. По Ільському та Афіпському нафтопереробних заводах у Краснодарському краї вдарили БПЛА Служби безпеки України. Про це повідомили джерела "Української правди" у СБУ.

За інформацією співрозмовника видання, в результаті атаки по Ільському НПЗ сталася велика пожежа, уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік. Вартість такої установки складає 50 млн доларів США.

"По Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються", — наголошує джерело УП.

У виданні зазначають, що обидва об'єкти розташовані приблизно в 20 кілометрах один від одного. Місцеві ресурси повідомляли, що російські війська були змушені піднімати літаки у небо через інцидент.

Також співрозмовник УП додає, що такі заводи — "цілком законні цілі", оскільки не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом ЗС РФ, але є важливими для економіки країни-агресора.

Атака на НПЗ в Росії

Нагадаємо, Міноборони РФ повідомило, що вночі 9 лютого російські об'єкти атакували загалом 19 дронів: у Курській, Брянській та Орловській областях, Краснодарському краї та Чорному морі.

У Telegram SHOT повідомили, що після атаки безпілотника на Ільському НПЗ у Краснодарському краї виникла сильна пожежа. За інформацією журналістів, дрон упав на території нафтопереробного заводу приблизно о 2 годині ночі. Стався вибух і загорання.

Також очевидці розповіли, що чули гучний звук з боку Афіпського НПЗ. За попередніми даними медіа, постраждалих немає, до 3 години ночі відкрите горіння ліквідували служби заводу.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що щотижневий обсяг переробки нафти в Росії знизився до мінімуму, досягнувши майже двомісячного антирекорду. Таке падіння пояснюється припиненням роботи двох великих нафтопереробних заводів унаслідок атак українських безпілотників.