OSINT-дослідники встановили точне місце удару безпілотника на Ільському НПЗ (карти)
Аналітики поділилися координатами місця ураження нафтопереробного підприємства, що входить до провідних компаній Південного Федерального округу Росії. Установку, яка потрапила під удар, запустили лише у 2021 році.
Фахівці з розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) змогли встановити точне місце влучення безпілотника на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Російської Федерації. Про це повідомив OSINT-дослідник Special Kherson Cat в X (колишній Twitter).
"Я припускаю, що це горить Ільський НПЗ, який ми бачимо на відео", — йдеться у повідомленні.
На опублікованій світлині експерт виділив установку первинної переробки нафти АТ-6 з потужністю 3600 тис. тонн на рік. Її запустили у 2021 році.
Крім того, у дописі повідомили й точні координати влучання — 44.8603102, 38.6150433.
Ільський нафтопереробний завод: що відомо
Ільський НПЗ — це нафтопереробне підприємство, розташоване в Краснодарському краї, що входить до провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу Росії.
КНГК-ІНПЗ займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом. Площа виробничої ділянки заводу становить 72 гектари.
Відповідальність за атаку БПЛА взяла СБУ
Нагадаємо, джерела в СБУ підтвердили "Українській правді", що уночі 9 лютого по Ільському та Афіпському нафтопереробних заводах у Краснодарському краї вдарили безпілотники Служби безпеки України.
За інформацією співрозмовника видання, в результаті атаки по Ільському НПЗ сталася велика пожежа, уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік. Вартість такої установки складає 50 млн доларів США.
Атака на НПЗ в Росії
Нагадаємо, Міноборони РФ повідомило, що вночі 9 лютого російські об'єкти атакували загалом 19 дронів: у Курській, Брянській та Орловській областях, Краснодарському краї та Чорному морі.
У Telegram SHOT повідомили, що після атаки безпілотника на Ільському НПЗ у Краснодарському краї виникла сильна пожежа. За інформацією журналістів, дрон упав на території нафтопереробного заводу приблизно о 2 годині ночі. Стався вибух і загорання.
Також очевидці розповіли, що чули гучний звук з боку Афіпського НПЗ. За попередніми даними медіа, постраждалих немає, до 3 години ночі відкрите горіння ліквідували служби заводу.
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що щотижневий обсяг переробки нафти в Росії знизився до мінімуму, досягнувши майже двомісячного антирекорду. Таке падіння пояснюється припиненням роботи двох великих нафтопереробних заводів унаслідок атак українських безпілотників.