"Найважливіший союзник": припинення допомоги Україні з боку США неприпустиме, — Бундестаг

Як зазначив голова комітету у закордонних справах у парламенті ФРН Міхаель Рот, затягування допомоги може "завдати шкоди" і посилити розкол між США і Європою.

Голова комітету у закордонних справах у Бундестазі Міхаель Рот висловив своє хвилювання з приводу можливого припинення допомоги з боку США Україні, підкресливши, що такий крок неприйнятний. Про це повідомляє видання ZDF.

"Якщо США відмовляться від допомоги, це буде дуже складно. США, безумовно, найважливіший союзник України", — заявив він.

Рот наголосив, що президент США Джо Байден активно працює впродовж кількох місяців, щоб забезпечити продовження фінансової підтримки і переконатися в тому, що допомога продовжує надходити.

Однак дебати стали настільки ідеологізованими, що питання безпеки США більше не відіграють ролі. Політик заявив, що йдеться лише про те, щоб "завдати шкоди" і посилити розкол між США та Європою.

Нагадаємо, 8 лютого посол України в США Оксана Макарова повідомила, що в Сенаті США не підтримали Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи. Однак сенатори вирішили переглянути законопроєкт про допомогу Україні, але вже без питання про захист кордону.

У ISW раніше повідомляли, що США не будуть нескінченно озброювати Україну. За словами аналітиків, запити України щодо міжнародної безпеки в довгостроковій перспективі знизяться, оскільки Київ нарощує власний оборонний потенціал.