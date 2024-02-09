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Україна готує план на випадок припинення допомоги США, — Bloomberg

гроші
Фото: Радіо Свобода | Україна готує план на випадок припинення допомоги США

За словами журналістів, ключовим джерелом коштів для заміни коштів зі США стане розширення внутрішніх державних запозичень.

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Україна розробляє стратегію, яка враховує збільшення обсягу внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат, з метою покрити фінансові недоліки в бюджеті. Ці заходи необхідні для отримання підтримки від Міжнародного валютного фонду, у разі якщо допомога США залишиться недоступною. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Згідно з інформацією з джерела, українські чиновники планують представити цей план МВФ під час візиту представників фонду до Києва наступного тижня. Ці дії спрямовані на забезпечення МВФ впевненості в тому, що Україна зможе регулярно погашати свої борги в разі, якщо союзники не зможуть надати необхідну допомогу. Це є ключовою умовою для отримання кредитної програми на суму 15,6 мільярда доларів від фонду.

За інформацією з джерел, співробітники МВФ, очолювані главою місії фонду в Україні, Гевіном Греєм, прибудуть до Києва на три дні, починаючи з 12 лютого, перед офіційними переговорами щодо України в Польщі. Цей візит передує перегляду кредитної програми МВФ, який розпочнеться в лютому і дасть змогу Україні отримати транш на 900 мільйонів доларів.

За словами анонімного українського чиновника, Міністерство фінансів і Національний банк України висловили побоювання щодо можливості відмови Ради директорів МВФ у схваленні наступної виплати кредиту без затвердженого бюджетного плану, особливо якщо допомога від США залишиться заблокованою. У поточному році Київ мав отримати 5,3 мільярда доларів у межах програми МВФ.

За словами чиновника, головним джерелом коштів для компенсації відсутності фінансування зі США буде розширення внутрішніх державних запозичень. Українські банки мають високу ліквідність, і уряд розраховує на те, що вони продовжуватимуть інвестувати свої кошти, які вони залишають без застосування через ризики, пов'язані з воєнними діями, у високоприбуткові державні облігації.

За словами чиновника, цього року це може принести щонайменше 5 млрд доларів доходу. За словами чиновника, уряд може також підвищити податки або скоротити витрати, якщо це необхідно.

Нагадаємо, 8 лютого пані посол України в США Оксана Макарова повідомила, що в Сенаті США не підтримали Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи. Однак сенатори вирішили переглянути законопроєкт про допомогу Україні, але вже без питання про захист кордону.

В ISW раніше повідомляли, що США не будуть нескінченно озброювати Україну. За словами аналітиків, запити України щодо міжнародної безпеки в довгостроковій перспективі знизяться, оскільки Київ нарощує власний оборонний потенціал.