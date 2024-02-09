Украина готовит план на случай приостановки помощи США, — Bloomberg

По словам журналистов, ключевым источником средств для замены средств из США станет расширение внутренних государственных заимствований.

Related video

Украина разрабатывает стратегию, которая включает в себя увеличение объема внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов, с целью покрыть финансовые недостатки в бюджете. Эти меры необходимы для получения поддержки от Международного валютного фонда, в случае если помощь США останется недоступной. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Согласно информации из источника, украинские чиновники планируют представить этот план МВФ во время визита представителей фонда в Киев на следующей неделе. Эти действия направлены на обеспечение МВФ уверенности в том, что Украина сможет регулярно погашать свои долги в случае, если союзники не смогут предоставить необходимую помощь. Это является ключевым условием для получения кредитной программы на сумму 15,6 миллиарда долларов от фонда.

По информации из источников, сотрудники МВФ, возглавляемые главой миссии фонда в Украине, Гэвином Греем, прибудут в Киев на три дня, начиная с 12 февраля, перед официальными переговорами по Украине в Польше. Этот визит предшествует пересмотру кредитной программы МВФ, который начнется в феврале и позволит Украине получить транш на 900 миллионов долларов.

По словам анонимного украинского чиновника, Министерство финансов и Национальный банк Украины выразили опасения о возможности отказа Совета директоров МВФ в одобрении следующей выплаты кредита без утвержденного бюджетного плана, особенно если помощь от США останется заблокированной. В текущем году Киев должен был получить 5,3 миллиарда долларов в рамках программы МВФ.

По словам чиновника, главным источником средств для компенсации отсутствия финансирования из США будет расширение внутренних государственных заимствований. Украинские банки обладают высокой ликвидностью, и правительство рассчитывает на то, что они будут продолжать инвестировать свои средства, которые они оставляют без применения из-за рисков, связанных с военными действиями, в высокодоходные государственные облигации.

По словам чиновника, в этом году это может принести как минимум 5 млрд долларов дохода. По словам чиновника, правительство может также повысить налоги или сократить расходы, если это необходимо.

Напомним, 8 февраля посол Украины в США Оксана Макарова сообщила, что в Сенате США не поддержали Большой пакет финансирования международной помощи и миграционной реформы. Однако сенаторы решили пересмотреть законопроект о помощи Украине, но уже без вопроса о защите границы.

В ISW ранее сообщали, что США не будут бесконечно вооружать Украину. По словам аналитиков, запросы Украины относительно международной безопасности в долгосрочной перспективе снизятся, поскольку Киев наращивает собственный оборонный потенциал.