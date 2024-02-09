У РФ ведуться роботи над новою вогнеметною системою ТОС-3: що відомо, — ЗМІ

Імовірно, нова система під назвою "Дракон" буде встановлена на шасі танка Т-72 або Т-80, і матиме установку з 15 осередками для термобаричних боєприпасів.

У Росії ведуться роботи над створенням новітньої вдосконаленої важкої вогнеметної системи ТОС-3. За інформацією анонімних джерел, ця багатозарядна ракетна система буде варіантом старих моделей, які росіяни використовують нині у війні з Україною. Про те, що відомо про нову російську зброю йдеться в матеріалі Bulgarian Military від 9 лютого.

Інформація про ТОС-3 надходить від місцевих спостерігачів, які уважно стежать за діяльністю Омського заводу транспортного машинобудування ("Омсктрансмаш"). Повідомляється, що компанія виробник зареєструвала новий товарний знак, що і свідчить про розробку нової системи. Є припущення, що вогнеметна система вийде з приставкою "Дракон".

Версія оглядачів

Автори публікації припускають, що ТОС-3 "Дракон" буде являти собою систему, що встановлюється на гусеничне або танкове шасі. Установка, ймовірно, буде здатна запускати близько 15 ракет, які будуть представлені у двох варіантах із запальною або термобаричною боєголовкою. Експерти передбачають, що нова система буде встановлена на шасі танка Т-72 або Т-80 — таке припущення ґрунтується на тому, що "Омсктрансмаш" не випускає танкове шасі до Т-90.

Також передбачається, що ТОС-3 матиме меншу кількість пускових труб, на відміну від двох попередників — ТОС-1А "Солнцепек" з 24 осередками і ТОС-2 "Тосочка" з 18 осередками, варіант "Дракон" буде оснащений установкою з 15 осередками для реактивних боєприпасів.

"Зменшення боєкомплекту ТОС-3 може бути пов'язане з вагою системи, встановленням додаткового обладнання та наявністю системи активного і динамічного захисту", — вважають експерти.

Велика ймовірність того, що на ТОС-3 "Дракон" можуть бути встановлені нові ракети ТБС-M3 з дальністю 15 км, які вже використовуються у вогнеметних системах сімейства ТОС. Таким чином, якщо в плані боєприпасів російські інженери не вигадають чогось нового, то зміни, ймовірно, торкнуться тільки конструктивних рішень самої пускової установки.

Нагадаємо, в середині жовтня було зафіксовано перше застосування противником важкої вогнеметної системи ТОС-2. Її було застосовано по укріпленому району українських військ, проте точне місце події не повідомляється.