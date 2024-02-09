Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК: що це означає

За словами представника уряду у Верховній Раді Тераса Мельничука, ТЦК і СП зможуть у будь-який час вести облік призовників, військовозобов'язаних, резервістів, а також транспортних засобів, які можуть бути передані армії в разі мобілізації.

Кабінет міністрів України дозволив цілодобову діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Про це в п'ятницю, 9 лютого, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Які завдання ТЦК будуть виконуватися цілодобово:

Розгляд справ про адміністративні правопорушення: ТЦК і СП зможуть накладати штрафи за порушення правил мобілізації, військового обліку та інших законів.

ТЦК і СП зможуть накладати штрафи за порушення правил мобілізації, військового обліку та інших законів. Організація медоглядів і психообстежень: Районні ТЦК і СП матимуть можливість проводити медогляди та психообстеження військовозобов'язаних і резервістів у будь-який час доби.

Районні ТЦК і СП матимуть можливість проводити медогляди та психообстеження військовозобов'язаних і резервістів у будь-який час доби. Персональний облік: ТЦК і СП вестимуть облік призовників, військовозобов'язаних, резервістів, а також транспортних засобів, які можуть бути передані армії в разі мобілізації.

Мобілізація в Україні

В Україні триває загальна мобілізація, оголошена у зв'язку з російським вторгненням. Як зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, обговорення публічно того, скільки людей потрібно мобілізувати, є небезпечним, бо це допомагає ворогові прогнозувати дії військових і оцінювати ресурси.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони заявили, що ТЦК більше не надсилатимуть без потреби повістки. Зокрема, після запровадження електронного кабінету для військовозобов'язаних, вони можуть самостійно актуалізувати свої дані.

Нагадаємо також, 17 січня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що згідно з Конституцією України, військові підрозділи, зокрема ТЦК, не можуть брати участь в обмеженні прав громадян, зокрема проводити затримання на вулицях.