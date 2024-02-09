"Призведе до колапсу": економіст розповів, чому не можна посилювати мобілізацію (відео)

Пріоритетом повинен стати бізнес, що сплачує податки та має офіційні заробітні плати. Такі підприємства повинні мати можливість бронювати персонал, який критично важливий для економіки, розповів доктор економічних наук Андрій Длігач.

Посилення мобілізації в Україні може призвести до колапсу. Доктор економічних наук Андрій Длігач заявив, що фінансувати збільшення Сил оборони можна лише у випадку підвищення економіки. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Прямий".

"Мобілізація більш ніж 15% чоловіків, які ще не мобілізовані, призведе до економічного колапсу в країні", — сказав Андрій Длігач.

З його слів, ця межа чітко прорахована. Тоді як для того, аби перейти до ідеї нового рекрутингу, фінансування збільшення армії, потрібно підвищити економічну потужність.

Длігач розповів, що пріоритет повинен бути на білому бізнесі, який сплачує податки та має офіційні заробітні плати. Він вважає, що такі підприємства повинні мати можливість бронювати той персонал, що критично важливий для бізнес-діяльності.

Крім цього, він вважає, що потрібно переглянути використання вже наявних від мільйона до півтора мільйона військових, які вже є в країні. Длігач пропонує переосмислити мобілізацію айтішників. На його думку, їх можна відправляти в державну податкову службу, водіїв у патрульну поліцію, а відповідно правоохоронців призивати в ЗСУ.

Нагадаємо, у разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію деякі категорії громадян можуть втратити бронювання від мобілізації. Зокрема, мова йде по 50% військовозобов'язаних.

Раніше повідомлялося, що голова комітету із закордонних справ сейму Польщі Павел Коваль заявив, що країна не шукатиме чоловіків та не відправлятиме їх назад до України. Проте можуть бути застосовані делікатніші адміністративні рішення, якщо українська влада надішле відповідний запит.