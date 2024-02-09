Бригада "Помста" ліквідувала "зеніткою" групу росіян у Луганській області (відео)

На цьому ж напрямку аеророзвідка виявила піхоту противника. Координати ворога українські військові передали мінометникам і гранатометникам, які знешкодили ще 5 окупантів.

Українські прикордонники з бригади "Помста" Гвардії наступу знешкодили 11 російських військовослужбовців у Луганській області. Про це повідомили у 3 прикордонному загоні імені Героя України полковника Євгенія Пікуса у Facebook.

За інформацією у дописі, аби ліквідувати шістьох російських окупантів захисники використали зенітну установку ЗУ-23-2.

На цьому ж напрямку аеророзвідка виявила групу піхоти противника. Координати ворога українські військові передали мінометникам та гранатометникам, які знешкодили ще 5 окупантів.

На опублікованому відео видно, як захисники ефективно працюють по цілях за допомогою ЗУ-23-2. Як наслідок — ліквідовано 6 окупантів. Далі ворожу піхоту "засік" український безпілотник. Про місцезнаходження росіян повідомили мінометникам та гранатометникам, які знешкодили 5 військових РФ.

Ліквідація окупантів

Нагадаємо, раніше боєць Державної прикордонної служби України з позивним "Красівий" розповів, як після 11 годин спостерігання йому вдалося з першого пострілу влучити у ціль — офіцера ЗС РФ.

Також нагадаємо, 18 листопада 2023 року український снайпер В'ячеслав Ковальський ліквідував російського офіцера з відстані 3 800 метрів. Постріл відбувся через річку від російської військової бази в Херсонській області. Українські бійці спостерігали за окупантами, після чого снайпер визначив всі дані для пострілу. Перший — був невдалим, але після другого окупанта було знищено.

21 грудня стало відомо, що на Харківщині бійці 2-х бригад відбили потужний штурм росіян поблизу села Лиман Перший. За інформацією, яку захисники отримали за допомогою радіоперехоплень, ворог втратив 300 людей.