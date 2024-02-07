11 годин засідки: снайпер ДПСУ розповів, як ліквідував російського офіцера (відео)

Снайпер з позивним "Красівий" працював по ворожих кулеметниках і зв’язківцях. Але поки найдовше довелося вистежувати російського офіцера. Операція була вдалою.

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Боєць Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з позивним "Красівий" мобілізувався з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Бойовий досвід здобував на позиціях під Мар’їнкою, Пісками та Лиманом Донецької області. За цей час вже досконало вивчив поведінку ворога. Історією прикордонника-снайпера поділилася Держприкордонслужба.

За словами "Красівого", важливо з першого пострілу посіяти паніку та страх серед окупантів.

"Панічні настрої ворога відчувалися у радіоперехопленні, де в перемішку з нецензурщиною звучало: "всєм в укритіє, работаєт снайпєр", – розповідає військовий.

Відео: Державна прикордонна служба

Годинами у спеку, дощ, сніг і мороз доводиться вичікувати ворога. До температурних режимів, каже, уже звик. З останнього — лежав чотири години при 11 градусах морозу не так давно лежав 4 години. Також недавно "Красівий" виявив важливу ціль на відстані 1,5 кілометра, але в мороз та вітер, з поривами до 12 метрів на секунду, працювати було марно. Поділився снайпер і успішною операцією:

"За моїми розвідданими в орків була ротація. Мені потрібно було визначити, хто з них командир. Після 11 годин спостерігання мені вдалося з першого пострілу влучити у ціль", — розказує "Красівий".

Нагадаємо, у листопаді 2023 року український снайпер В’ячеслав Ковальський встановив світовий рекорд, ліквідувавши офіцера Збройних сил Російської Федерації на відстані 3 800 метрів. Він застрелив окупанта з великокаліберної снайперської гвинтівки "Володар обрію", яку розробила українська компанія.

5 лютого Державна прикордонна служба поділилася історією порятунку пораненого військового, який проповз 700 метрів за дроном. Через поранення боєць не міг самостійно пересуватися, а евакуювати його не могли, оскільки ворожі позиції перебували в сотні метрів.