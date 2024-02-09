На F-16 помітили українську символіку: OSINT-аналітик засумнівався в правдоподібності (фото)

Пілот із позивним "Фантом" представив редакції "Голосу Америки" фото літака з навчання, однак зображення символів на ньому могли "прифотошопити".

Український пілот із позивним "Фантом", який разом з іншими військовими проходить підготовку на американських багатоцільових винищувачах F-16 у США, надав українській службі "Голосу Америки" фото літака з українською символікою.

Фото: Голос Америки Фото: Голос Америки Фото: Голос Америки Фото: Голос Америки Фото: Голос Америки

Однак Telegramp-канал Mortis Æterna, присвячений OSINT-аналітиці, посилаючись на алгоритми стиснення, вказав на те, що, ймовірно, символіку було "прифотошоплено".

Аналіз алгоритмів стиснення зображення з українською символікою на F-16

"Не хотів вас засмучувати, але моє око (і, здається, перевірка алгоритмів стиснення) кажуть, що на F-16, на тлі якого позує пілот "Фантома", українське маркування було нанесене у "фотошопі", — йдеться в повідомленні.

Враження від F-16

В інтерв'ю "Голосу Америки" Фантом розповів, що українські пілоти вражені можливостями F-16 і бачать у ньому великі перспективи для української авіації. Пілот назвав його чудовим порівняно з винищувачами Су-27 і МіГ-29, які є у ЗСУ.

Однак перенавчання на цей винищувач представляє свої виклики через його сучасну цифрову систему та численні програми, які необхідно освоїти, зазначив пілот. Підхід до підготовки та виконання польотів на F-16 також відрізняється від звичного для українських пілотів, вимагаючи більшої самостійності та відповідальності.

Вид із кабіни F-16 Фото: Голос Америки

"Щодо викликів, то для наших хлопців це новий літак і було трошки складно на початку, бо це літак нового покоління, більш "диджиталізований" літак, він має багато систем і програм, які треба вводити під час польоту і до польоту. Ми з таким не стикалися, у нас підготовка йде трошки інакше, і наш літак набагато простіший, ніж F-16", — розповів "Фантом".

Проте українські пілоти вмотивовані й готові подолати ці труднощі в прагненні до освоєння нових можливостей і поліпшення бойової готовності Повітряних сил України.

Нагадаємо, 25 спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що для розміщення і використання американських багатоцільових винищувачів F-16 в Україні необхідно підготувати інфраструктуру і дочекатися навчання пілотів. Попри готовність західних союзників надати техніку, важливо, щоб усі компоненти — від пілотів до інженерів та інфраструктури — були готові до повноцінної роботи в Україні.

Нагадаємо також, 4 січня спікер Міністерства оборони США Патрік Райдер повідомив, що українські пілоти можуть завершити навчання на американських винищувачах F-16 до кінця 2024 року.