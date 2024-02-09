НАТО хоче очолити "Рамштайн" і координувати військову допомогу Україні через Трампа, — ЗМІ

Плани переведення формату "Рамштайн" під егіду НАТО розробили радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Цю концепцію підтримали країни Східної Європи, Велика Британія і Франція.

НАТО хоче очолити "Рамштайн", аби почати координувати поставки зброї в Україну, замість США. Про це повідомило видання presse augsburg з посиланням на Handelsblatt.

Наразі військову допомогу Україні координують США. Зокрема й країна започаткувала "Рамштайнський формат", у межах якого держави, що надають військову підтримку Україні, регулярно зустрічаються на базі ВПС США на землі Рейнланд-Пфальц (Німеччина). Видання зазначає, що наразі НАТО шукає альтернативну домовленість. Однією з причин цьому може бути занепокоєння щодо повернення колишнього президента США Дональда Трампа в Білий Дім.

Плани щодо переведення формату "Рамштайн" під егіду НАТО

За інформацією видання Handelsblatt, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розробили плани переведення формату "Рамштайн" під егіду НАТО. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Альянс надав великого значення тому факту, що поставки зброї в Україну є суверенними рішеннями окремих держав-членів, та що це не програма НАТО.

Журналісти розповіли, що цю концепцію підтримали країни Східної Європи, Велика Британія і Франція. Проте скептично налаштована Німеччина. Причиною цьому може бути те, що так Альянс нібито служитиме наративу Кремля про те, що НАТО веде війну проти РФ. Також "Рамштайнський формат" дозволяє краще інтегрувати підтримуючі країни, що не входять до Альянсу.

Додамо, що Фокус намагався перевірити інформацію в першоджерелі, проте не отримав до нього доступу.

Нагадаємо, 23 січня міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на "Рамштайні" заявив, що в Пентагона закінчилися гроші для України. Він закликав 50 країн надати ЗСУ більше озброєння.

Раніше повідомлялося, що після час "Рамштайну" 23 січня окремо наголошували на наданні далекобійних можливостей для України.