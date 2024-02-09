"Вийшов з піднятими руками": ЗС РФ розстріляли беззбройного військового ЗСУ під Бахмутом (фото)

Під час штурму українських окопів біля Кліщіївки противник вбив двох українських військових, які намагалися здатися в полон.

У районі Кліщіївки Донецької області російські військові розстріляли беззбройного українського військового, який вийшов до них з піднятими руками. Ще одного бійця ворог вбив за допомогою гранати. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора в Telegram.

9 лютого у ЗМІ поширили відео, на якому окупанти вбили українських захисників під час захоплення позицій біля Кліщіївки Бахмутського району. Ворожий безпілотний літальний апарат зафіксував як, ймовірно, командир одного з російських підрозділів наказав не брати в полон під час штурму окопів ЗСУ.

"Під час наступу на позиції військових РФ розстріляли одного беззбройного полоненого, який вийшов до них з піднятими руками. І вбили другого, кинувши гранату в бліндаж", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій, також це кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Тому керівництво Донецької обласної прокуратури розпочало досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, пов’язаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

ЗС РФ вбили українських захисників

Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області окупанти розстріляли цивільного чоловіка, що вийшов покурити. Постраждалий отримав сім кульових поранень.

26 січня в тимчасово окупованій Кремінній в Луганській області виявили тіла 60-річної жінки, її 37-річної доньки і 41-річного чоловіка. Їх росіяни розстріляли з вогнепальної зброї.