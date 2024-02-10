Бійня в промислових масштабах: якщо РФ захопить Авдіївку, відповідальними будуть США, — Telegraph

За словами журналістів, брак військової допомоги від Заходу призвели до катастрофічної нестачі артилерійських боєприпасів.

Попри великі втрати, сили РФ наближаються до захоплення Авдіївки. Брак військової допомоги від Заходу послабив оборону міста. Про це пише видання The Telegraph.

За словами журналістів, великі втрати в Авдіївці стали регулярними для російських військ. За оцінками британської розвідки, щодня там гинуть або отримують поранення близько 1000 російських солдатів, що робить місто одним із "найдорожчих" полів битв повномасштабної війни.

Видання пише, що ще минулого тижня російські війська досягли зруйнованих околиць міста.

Як розповіли українські військові, брак військової допомоги від Заходу призвели до катастрофічної нестачі артилерійських боєприпасів. Так, ще влітку 2023 року обидві сторони конфлікту використовували артилерію приблизно рівною мірою. Однак тепер ситуація змінилася на користь РФ.

"Загальне відчуття таке, що якщо Авдіївка впаде, це буде провина Америки", — сказав Глен Грант, колишній аташе Великої Британії в країнах Балтії та колишній радник міністерства оборони України.

За його словами, затримки допомоги виявилися надто великими. У Сил оборони України закінчується "все", а ЄС ще не зміг налагодити свою військову промисловість, щоб компенсувати втрати допомоги від США.

У матеріалі сказано, що спочатку штурм Авдіївки виявився для російських військ катастрофою. Бронетехніці окупантів довелося йти через територію, яка вже була підготовлена до ударів української артилерії. ЗС РФ втратили понад 200 машин за перші два місяці. Але пізніше ЗС РФ перейшли до "м'ясних штурмів", однак і вони не привели до очікуваного результату.

Потім, як повідомляється, росіяни відновили темпи наступальних дій, використовуючи дрони, які обладнані камерами нічного бачення. Журналісти назвали битву за Авдіївку "бійнею промислового масштабу".

Нагадаємо, що голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш розповів, що ЗС РФ зайшли в місто і "дуже потужно" тиснуть. За його словами, окупанти перебувають у приватному секторі Авдіївки. Він зазначив, що російські сили "в рази більші".