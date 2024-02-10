За словами глави української військової розвідки, невизнання очевидних фактів матиме серйозні наслідки для цивілізованих країн.

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав помилковим рішення Міжнародного суду ООН у справі про катастрофу Боїнга МН-17. Про це пише Liberation 9 лютого.

Повідомляють, що згідно з висновком суду, РФ не можна визнавати спонсором тероризму, оскільки російський ЗРК "Бук", за допомогою якого 2024 року було збито МН-17, є зброєю, а не грошима. У виданні підкреслили, що внаслідок удару по літаку загинули 298 цивільних пасажирів і членів екіпажу.

"Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою", — сказав Буданов.

Глава ГУР зазначив, що рішення Міжнародного суду ООН несе в собі ризики. За його словами, невизнання очевидних фактів загрожує серйозними наслідками, насамперед для цивілізованих країн.

"Виходить, якщо держава-агресор дасть терористам ЗРК, але не гроші, і вони зіб'ють цивільний Боїнг, то, в принципі, це не буде тероризмом", — заявив голова військової розвідки.

Рішення Міжнародного суду ООН у справі МН-17: що відомо

У середу, 30 січня, Міжнародний суд ООН визнав Російську Федерацію винною в порушенні деяких положень антитерористичного договору в Україні, оскільки Москва не розслідувала фінансову підтримку бойовиків "Л/ДНР".

Судовий процес був зосереджений навколо звинувачень Києва в тому, що Москва десять років тому фінансувала терористичні угруповання на сході країни. Зокрема, йшлося про збитий рейс 17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року, внаслідок якого загинули всі 298 пасажирів та екіпаж.

Суд зобов'язав Росію розслідувати висунуті звинувачення про фінансування тероризму, однак не став вимагати виплати компенсації, як того вимагає Україна.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 20 березня, у повномасштабному вторгненні Росії в Україну брала участь 53-тє зенітна ракетна бригада з Курська, яка має стосунок до збиття MH17.