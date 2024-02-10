Переслідуватиме по всьому світу: Україна почала полювання на найманців ПВК "Вагнер", — BILD

Позиції російських найманців неодноразово атакували в Судані протягом останніх декількох місяців. Військовий експерт вважає, що це класична акція, що підійшла б керівнику ГУР МОУ Кирилу Баданову.

Україна оголосила полювання на найманців приватної військової компанії "Вагнер" в Африці. Спецпризначенці готові їх переслідувати по всьому світу. Про це повідомило видання BILD.

Оглядач BILD Дмитро Сойбель наголосив, що за останні декілька місяців відбулися неодноразові атаки на позиції найманців ПВК "Вагнер" в Судані. Він вважає, що за ударами можуть стояти українці.

"Атака українців у Судані — класична акція, яка б підійшла Кирилу Буданову, голові української військової розвідки, — сказав військовий експерт, засновник СІТ (російська неурядова група аналітиків, яка розслідує на основі відкритих даних події, що відбуваються під час збройних конфліктів) Руслан Левієв.

За його словами, керівник ГУР МОУ Буданов хоче дати зрозуміти, що його люди готові "переслідувати найманців "Вагнера" по всьому світу". Експерт зауважив, що все це має символічне значення, це не змінить нинішнього "тяжкого становища" українців у своїй державі, проте забезпечить "позитивні новини на батьківщині".

ПВК "Вагнер" у Судані

Дмитро Сойбель розповів, що спочатку найманців ПВК "Вагнер" діяли в Судані на прохання диктатора Омара аль-Башира. Проте після його повалення вони стали на бік збройних формувань RSF, що воюють проти армії. Загалом росіяни охороняють золоті копальні та забезпечують контрабанду дорогоцінного металу, який приносить дохід Росії.

5 лютого стало відомо, що бійці ГУР полонили трьох найманців ПВК "Вагнер" у Судані. Один із полонених розповів, що приїхав до африканської країни через ЦАР, аби повалити уряд. Його загін складався зі ста людей.

Нагадаємо, 30 січня у ЗМІ повідомили, що українські безпілотники вдарили по російських найманцях у Судані. Операцію проти росіян в африканській країні проводили протягом декількох місяців.

6 листопада 2023 року в розпорядженні журналістів опинилися відео, у яких нібито показана робота бійці ГУР МОУ в Судані. У ролику видно, що група озброєних людей знищила кількох бойовиків.