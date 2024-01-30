Українські FPV-дрони вдарили по російських найманцях у Судані, — ЗМІ (відео)

На опублікованих кадрах видно три окремі удари по трьох різних транспортних засобах. Відео знято в останні кілька тижнів.

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Українські дрони знищують "російських найманців" та їхніх "місцевих партнерів-терористів" у Судані. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Опубліковані кадри зняті в "останні тижні" в невстановленій частині африканської країни. На них видно три окремі удари по трьох різних транспортних засобах.

За словами авторів публікації, операцію проти найманців із РФ проводили протягом кількох місяців.

"Знищення російських найманців та їхніх місцевих партнерів — це ймовірно робота українських спецслужб. Проводиться запланована робота", — цитує київське видання свої джерела.

Про завдані збитки або постраждалих не повідомляється. Але відомо, що українські спецслужби діють у Судані вже кілька місяців. У листопаді минулого року в розпорядженні журналістів також опинилися кадри, зняті під час операції проти найманців.

Джерело в оборонному секторі України зазначило, що проводиться "зачистка від ПВК Вагнер, їхніх місцевих терористів і спецслужб РФ" в африканській країні. На відео, найімовірніше, показано роботу ГУР.

Нагадаємо, що напередодні, 29 січня, стало відомо, що в Донецькій області пілоти FPV-дронів відбили у російських військ двох полонених українських бійців.

Також повідомлялося, що 28 січня з'явилися кадри, на яких FPV-дрон 71-ї бригади ДШВ знищив танк Т-80. За словами українських військових, екіпаж російської бронетехніки після атаки не вижив.

26 січня повідомлялося, що на одній з ділянок фронту українські аеророзвідники стали свідками бійки між військовими з російських військ і атакували росіян FPV-дронами.