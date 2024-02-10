Мобілізація в Україні: кого з працівників комунального підприємства забронюють від призову

На комунальному підприємстві залишиться квота бронювання в розмірі 50% від загальної кількості військовозобов'язаних, розповів секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

У разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію не зміниться процес бронювання військовозобов'язаних чоловіків на комунальному підприємстві. Про це повідомив заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі "Київ 24".

"Бронювання має бути, воно є і сьогодні. Новий закон про мобілізацію нічого не змінює для працівників комунального сектору економіки, який важливий для міста. Це і Київпастранс, і метрополітен, і Київтеплоенерго", — сказав Володимир Бондаренко.

З його слів, на комунальному підприємстві залишиться квота бронювання у 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. Зокрема, зі ста водіїв лише 50 можуть бути заброньовані. Він наголосив, що водій — це одна з найбільш дефіцитних спеціальностей, тому їх нестача продовжуватиметься.

Бондаренко розповів, що до початку повномасштабного вторгнення в Києві на комунальному підприємстві працювало понад 76% чоловіків. Тоді як бронювання вираховується саме від кількості військовозобов'язаних. Наприклад, на підприємстві працює 100 осіб, з яких чоловіки — 50, тобто забронювати можна всього 25 осіб.

Нагадаємо, 10 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що в України вистачить ресурсів на два місяці. Він наголосив, що фінансування нових хвиль мобілізації не відбудеться без демобілізації.

Раніше адвокат і радник Gracers Law Firm Сергій Савинський заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію не визначає місць для вручення повісток. Проте також документ може бути надісланий в електронний кабінет.