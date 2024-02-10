ЗС РФ застосували рідкісну РСЗВ "Чебурашка" з нестандартним калібром проти ЗСУ (фото)

До початку повномасштабного вторгнення РСЗВ "Чебурашка" формально належали бойовикам т.зв. "ДНР". У Росії систему називали "кустарним" виробом, розповіли аналітики Defense Express.

На сході України Збройні сили Російської Федерації застосовують рідкісну РСЗВ "Чебурашка". Її задекларований калібр 217 мм (фактично 240 мм) не є стандартним для ворожої армії. Про це повідомило видання Defense Express.

Кадри з використання окупантами РСЗВ "Чебурашка" із задекларованим калібром 217 мм (фактичний показник — 240 мм) з'явилися у відкритому доступі. Цей калібр стандартний для Північної Кореї.

РСЗВ "Чебурашка"

До початку повномасштабного вторгнення РСЗВ формально належали бойовикам т.зв. "ДНР" (або 1-му армійському корпусу ЗС РФ), тоді як російська пропаганда називала "Чебурашку" "кустарним" виробом, зробленим на тимчасово окупованій Донецькій області. Аналітики Defense Express зауважили, що це друга згадка про російську РСЗВ "Чебурашка" з лютого 2022 року.

У серпні 2022 року ворог заявляв, що бійці 1-го армійського корпусу ЗС РФ отримали дві додаткові системи. Аналітики зазначили, що РСЗВ могли виготовлятися в одиничних екземплярах. Окрім цього, калібр 240 мм не є стандартним для Росії. Проте він був у системах БМ-24 1950-х років.

"Можна сумніватись, що на складах армії РФ до наших днів збереглись відповідні боєприпаси", — вважають експерти.

Згідно з The Military Balance 2023, лінійка РСЗВ з калібром 24-мм на озброєнні армії КНДР. Мова йде про БМ-24 і системи під індексами M-1985 M-1989 й M-1991.

РСЗВ "Чебурашка": що відомо

Мобільна РСЗВ "Чебурашка" на модифікованому шасі КрАЗ-260 стріляє 217-міліметровими ракетами, заявлена дальність яких досягає 9600 метрів. Система може запускати до 64 ракет, в кожному блоці по 32.

РСЗВ "Чебурашка"

Нагадаємо, у серпні 2023 року російські військові вперше показали застосування РСЗВ "Чебурашка" на фронті. Зокрема, постріли з установки відбуваються повільніше, ніж на РСЗВ "Град".

У серпні 2022 року окупанти відновили виробництво РСЗВ "Чебурашка". Невідомо, чи було налагоджено виробництво системи біля ОРДЛО чи на території РФ.