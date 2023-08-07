Війська РФ уперше показали застосування РСЗВ "Чебурашка" розробки бойовиків "ДНР" (відео)

Машина має 64 направляючу, але є плутанина з її калібром. Офіційно заявляється, що вона використовує 217-мм снаряди, однак фактично йдеться про 241-мм снаряди 1950-х років.

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На полі бою вперше засвітилася розробка окупаційної адміністрації "ДНР" реактивна установка залпового вогню "Чебурашка". Відео опубліковано в російських телеграм-каналах.

Російські війська вперше показали на фронті РСЗВ "Чебурашка", яка побудована на базі шасі КрАЗ-260. На відео видно, що постріли з установки відбуваються в рази повільніше, ніж на тому самому РСЗВ "Град". Офіційно заявлялося, що "Чебурашка" використовує боєприпаси калібру 217-мм, що відрізняє її від "Градів" і "Ураганів". Дальність стрільби водночас може сягати 10 км, а кількість направляючих складає 64 одиниці.

Водночас ще у 2022 році в ЗМІ писали, що, ймовірно, окупанти використовують усе ж 241-мм реактивні снаряди. А вогонь ведеться ще старішими снарядами М-24Ф, які створювалися до БМ-24 1951 року розробки. Уперше застосування "Чебурашки" зафіксовано було в ОРДЛО ще у 2018 році під час обстрілу Авдіївки. У серпні 2022 року в ОРДО передали дві машини "Чебурашка". Відомо, що снаряд М-24Ф є дефіцитним навіть у РФ через його застарілість.

Бойова частина важить 53,8 кг. Встановити справжній калібр вдалося завдяки фотографії самих окупантів. Під час презентації машини на фото показали снаряд, де маркером написано калібр 241 мм.

Снаряд для РСЗВ "Чебурашка"

Нагадаємо, 22 серпня 2022 року в ОРДЛО заявили про відновлення виробництва кустарних РСЗВ "Чебурашка".

27 червня 2023 року в ЗСУ показали знищення рідкісної РСЗВ російських військ "Град-1" на базі ЗІЛа.