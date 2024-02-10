ЗС РФ увійшли до Новомихайлівки: яку частину населеного пункту контролюють, — Bild (карта)

Ситуація в селі на Донеччині стає критичною для ЗСУ, каже військовий аналітик Юліан Рьопке. За його словами, росіяни наступають на північному й південному флангах та в центрі населеного пункту.

Збройні сили Російської Федерації увійшли до Новомихайлівки Донецької області. Ворог зайняв до 15% села. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Новомихайлівка розташована на південь від Мар'їнки, яку противник повністю зруйнував. Наразі окупанти наступають зі сходу, півдня і північного сходу.

"Ситуація у Новомихайлівці стає критичною для української армії. Російські окупанти наступають на північному та південному флангах, а також у центрі невеликого села", — сказав Юліан Рьопке.

З його слів, російські військові контролюють 10-15% території села.

Ситуація біля Новомихайлівки

Ситуація в районі Новомихайлівки: дані Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 18:00 10 лютого українські військові продовжують стримувати ЗС РФ біля Георгіївки і Новомихайлівки Донецької області. Ворог намагався покращити тактичне положення 31 раз. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка.

Ситуація біля Новомихайлівки

Нагадаємо, 9 лютого аналітики DeepState розповіли, що російські військові зайшли до населеного пункту Новомихайлівка, проте українські військові змогли їх вибити. Поблизу села тривали активні бойові дії.

Того ж дня російське видання ASTRA розповіли, що близько 20 штурмовиків ЗС РФ забарикадувалися в одному з приміщень в районі Новомихайлівки та відмовилися виконувати накази командування. Зі слів окупантів, комбат 155-ї бригади морської піхоти посилав людей на штурм без підтримки евакуації, медиків та артилерії.