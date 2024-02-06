Наступали колонами: ЗС РФ атакували Білогорівку і Новомихайлівку, — DeepState (карта)

За словами аналітиків, ЗС РФ пішли в наступ у кількох місцях на південь від села Новомихайлівка силами щонайменше 8 одиниць військової техніки.

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Російські окупанти 5 лютого наступали на Білогорівку і Новомихайлівку в Донецькій області. Про це повідомили аналітики групи DeepState.

За словами експертів, ЗС РФ пішли в наступ у кількох місцях на південь від села Новомихайлівка силами щонайменше 8 одиниць військової техніки. Українські захисники змогли підбити один танк і 2 інших одиниці техніки невстановленого типу. Також окупанти залучили велику кількість піхоти. Лінія зіткнення ще з'ясовується.

Карта боїв біля Новомихайлівки Фото: DeepState

Що стосується Білогорівки, то, як повідомили в DeepState, російські війська пішли в наступ колонами, використовуючи щонайменше 20 одиниць військової техніки.

"Якусь частину вдалося підбити, але їхня піхота продовжує штурмові дії біля села. Найближчим часом має з'явитися відео з ураженнями техніки за кордоном", — зазначили аналітики.

Карта боїв біля Білогорівки Фото: DeepState

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЗС РФ увійшли в Авдіївку з боку кар'єра. Український військкор Андрій Цаплієнко стверджує, що російським військам нібито вдалося обійти бойові порядки ЗСУ і закріпитися в житловій забудові. Військовослужбовець 24-ї бригади "Айдар" закликає "не скиглити", а командування у вечірньому зведенні не коментувало інформацію про можливі успіхи ЗС РФ.