РФ перекинула Росгвардію до кордону з Україною: у ЗСУ назвали ймовірну мету ворога (відео)

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш підкреслив, що в зоні п’яти кілометрів до кордону небезпечно. З його слів, ворог "не спить".

Росія перекинула бійців своєї Національної гвардії до кордону з Харківською областю. ЗСУ перебувають у режимі підвищеної готовності. Про це в ефірі телемарафону 10 лютого розповів речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"Це для відволікання, для перекидання. Звичайно, ми постійно знаходимося в режимі підвищеної бойової готовності й на кордоні з Росією", — пояснив він.

Військовий зазначив, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються зайти у тил. З його слів, п’ятикілометрову зону поблизу кордону з Росією не можна вважати безпечною, оскільки ворог "не спить".

Російські окупанти влаштовують провокації, промацують, де яка оборона, перевіряють реакцію ЗСУ. Окрім того, ворожі війська постійно проводять розвідку за допомогою безпілотних літальних комплексів.

Євлаш також прокоментував ймовірну ціль переміщення Росгвардії. З його слів, не виключено, що РФ спланувала диверсійні рейди.

"Ми не виключаємо, що в тому числі ці підрозділи можуть бути перекинуті й з такою метою. Однак, хочу запевнити, що всі наші підрозділи в постійній бойовій готовності, готові до реагування на будь-які події", — сказав речник.

Коментар Іллі Євлаша (про перекидання Росгвардії — з 4:40)

Нагадаємо, раніше у ЦНС інформували, що РФ перекинула 35 тисяч росгвардійців на тимчасово окуповані території України. Зазначалось, що так країна-агресорка готується до президентських виборів.

Військовий експерт Владислав Селезньов висловлював сумніви, що перекинуті бійці Росгвардії братимуть участь в боях. З його слів, у них буде інше завдання.