Хвороба серця: назвали причину смерті військового Ірзайкіна, який помер через 9 днів після мобілізації

У Тернопільському ОТЦК запевнили, що загиблий військовий не брав участі в бойових діях і помер під час проходження навчання.

Причиною смерті українського військового Миколи Ірзайкіна, який загинув на дев'ятий день після мобілізації до лав ЗСУ, стала гостра легенево-серцева недостатність. Про це повідомили в Тернопільському обласному ТЦК у суботу, 10 лютого.

В організації поінформували, що солдата Ірзайкіна було призвано на військову службу за мобілізацією 01 лютого 2024 року Тернопільським ТЦК та направлено до навчального центру для проходження навчання на посаді курсанта навчального взводу відповідної військової частини. Однак 09 лютого на ім'я начальника відомства від командування військової частини надійшло повідомлення про його смерть внаслідок гострої легенево-серцевої недостатності. Родину військовослужбовця про це також повідомили.

"Нагадуємо, що всі призвані до лав ЗСУ військовослужбовці направляються до навчальних центрів для проходження двомісячного курсу базового військового вишколу, після чого проходять курс за своєю спеціальністю", — ідеться в повідомленні відомства.

Зазначимо, що 10 лютого про смерть 35-річного мобілізованого повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал на своїй сторінці у Facebook. У коментарях до допису чиновника місцева мешканка розповіла, що Ірзайкін нібито пішов до ТЦК і СП оновити дані, однак того ж дня йому дали час тільки зібрати речі.

У ТЦК повідомили, що український військовий із Тернополя помер від серцевої недостатності на 9-й день після призову до ЗСУ Фото: Скриншот

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