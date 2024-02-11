Виникла інша реальність: у Кремлі висловилися про переговори з Україною

Спікер Кремля переконаний, що в України в березні 2022 року був шанс вийти на мирні домовленості з "меншими витратами", але Київ тоді відмовився через британців.

Наразі перед Україною постала інша реальність, тому досягти мирного врегулювання російсько-української війни для Києва буде дедалі важче. Таку заяву щодо перспектив мирних переговорів по Україні зробив 11 лютого прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За словами спікера Кремля, Києву і західним союзникам буде дедалі важче знаходити мирне рішення після того, як домовленості, що були досягнуті в березні 2022 року, не були реалізовані через британців. Тим часом, вважає Пєсков, Україна могла сісти за стіл переговорів "з меншими витратами".

"Щоразу це буде важче і важче для колективного Заходу і для України, тому що Україна могла б із меншими витратами вийти на мирні домовленості в березні, але вона цього не зробила", — заявив російський прессекретар.

Він додав, що якщо зараз піти на аналогічні переговори, то перед українською стороною виникла "інша реальність", яку нібито доведеться визнати.

"Зараз, якщо йти на такі самі переговори, зовсім інша реальність, і цю іншу реальність, хоч би як київському режиму було боляче, доведеться визнавати", — підкреслив Пєсков.

Зазначимо, що в такому контексті прозвучали слова і самого президента РФ Володимира Путіна, який під час інтерв'ю американському журналістові Такеру Карлсону відповів на запитання щодо мирного врегулювання ситуації в Україні.

"Нехай подумають, як зробити це гідно. Варіанти є, якщо бажання є. Нехай подумають як повернути в інший бік... Досі галасували та кричали, як домогтися стратегічної поразки Росії на полі бою. Це неможливо за визначенням. Подумайте тепер, що робити далі, ми готові", — заявив Путін.

Нагадаємо, на думку журналістів Bloomberg, інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна з Такером Карлсоном підтвердило, що основна мета російського лідера у війні проти України полягає в територіальних завоюваннях. У публікації Марка Чемпіона йдеться, що Путін переконаний у приналежності Росії деяких українських територій.