У Маріуполі військовий "Урал" окупантів протаранив автівку, загинув водій, – радник мера (фото)

Дружина чоловіка, яка перебувала на пасажирському сидінні, не постраждала, а за життя дитини борються в лікарні.

У Маріуполі військовий "Урал" росіян зніс автомобіль, в якому перебували чоловік, жінка та дитина. Петро Андрющенко, радник міського голови, повідомив подробиці у Telegram.

Він розповів, що подія відбулася по вулиці Купріна. Військовий "Урал" російських окупантів внаслідок наїзду фактично залишив від транспортного засобу металолом.

Водій від отриманих травм помер на місці. Дружина чоловіка, яка перебувала на пасажирському сидінні, не постраждала, за життя дитини борються в лікарні.

"Співчуття рідним. На жаль, росіяни продовжують безкарно вбивати маріупольців", – заявив Андрющенко.

Фото: скрін відео

Ситуація у Маріуполі у лютому 2024 року

Війська РФ активізувалися в Маріуполі та використовують незвичайні логістичні маршрути. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що окупанти перевозять БК і продовольство для нових окупаційних підрозділів.

За інформацією посадовця, маршрутом Волноваха-Донецьк прямують вантажівки окупантів із боєкомплектом. На автомобіль нанесене типове маркування — літера "V" у квадраті. Водночас зазначено, що перевезення таким логістичним маршрутом є вельми незвичайними.

Андрющенко також 1 лютого повідомляв, що росіяни продовжують мілітаризацію Приморського району Маріуполя — там уже існують дві військові бази, одна з якої призначена для ОМОНу. Поруч облаштовується ще одна база в районі колишнього Приморського райвідділу поліції.

Нагадаємо, 2 лютого стало відомо, росіяни планують демонструвати "трофеї", які вони викрали на окупованих територіях, а також влаштовувати покази "патріотичних" фільмів про "звільнення" Маріуполя навесні 2022 року. "Музей", згідно з візуалізацією, планують пофарбувати у кольори російського триколору та прапора так званої "ДНР".