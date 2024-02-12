Мобілізація в Україні: до якого віку можуть забрати на службу

Згідно із Законом "Про військовий обов'язок і військову службу", запас військовозобов'язаних розділено на два розряди, залежно від їхнього віку. Після досягнення граничного віку в запасі, чоловіки звільняються від мобілізації та виключаються з військового обліку.

В Україні діє загальна мобілізація та режим воєнного стану. Отже, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та придатні до виконання військового зобов'язання, можуть бути мобілізовані. Про це розповів юрист Ростислав Кравець.

За словами адвоката, запас військовозобов'язаних ділиться на дві категорії.

Перша категорія охоплює військовозобов'язаних, які пройшли військову службу й отримали військово-облікову спеціальність під час служби.

До другої категорії належать військовозобов'язані, які не здобули військово-облікову спеціальність під час служби або взагалі не служили.

Згідно із Законом "Про військовий обов'язок і військову службу", запас військовозобов'язаних розділений на два розряди, залежно від їхнього віку.

Військовозобов'язані в першому розряді:

до 35 років — молодший, сержантський і старшинський склад;

до 45 років — молодший офіцерський склад;

до 50 років — старший офіцерський склад;

до 60 років — вищий офіцерський склад.

Військовозобов'язані у другому розряді:

до 60 років — молодший і старший офіцерський склад;

до 65 років — вищий офіцерський склад.

Після досягнення граничного віку в запасі, чоловіки звільняються від мобілізації та виключаються з військового обліку.

Однак, навіть після досягнення 60 років, чоловіки можуть добровільно вступити до лав Збройних сил України.

Хто може бути мобілізований у 2024 році

У 2024 році можуть мобілізувати такі категорії громадян:

військовослужбовці, включно з контрактниками, які завершили службу до 24 лютого 2022 року;

чоловіки віком від 25 до 60 років, придатні до служби;

чоловіки від 18 років, які погодилися на контрактну службу;

обмежено придатні до служби під час воєнного стану;

особи з інвалідністю, якщо вони мобілізуються добровільно;

особи з правом на відстрочку за сімейними обставинами, можуть бути призвані тільки добровільно на службу за місцем проживання.

Нагадаємо також, 17 січня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що згідно з Конституцією України, військові підрозділи, зокрема ТЦК, не можуть брати участь в обмеженні прав громадян, зокрема проводити затримання на вулицях.

9 лютого повідомлялося, що Кабінет міністрів України дозволив цілодобову діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. ТЦК і СП зможуть у будь-який час вести облік призовників, військовозобов'язаних, резервістів, а також транспортних засобів, які можуть бути передані армії в разі мобілізації.