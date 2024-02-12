ЗС РФ почали нетипово обстрілювати "Калібрами": в ЗСУ назвали причини (відео)

Під час цьогорічних атак ЗС РФ випускали по три ракети. Це може свідчити про певні негаразди у ворога, вважає керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Збройні сили Російської Федерації зменшили застосування "Калібрів". Зокрема, у 2024 році цей тип ракет було використано лише під час двох атак. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час ефіру "Київ 24" 11 лютого.

"Не можуть (ЗС РФ, — ред.) використовувати цього року "Калібри", так потужно як минулого року", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона вважає, що противник може присипати пильність. Якщо довго не використовується озброєння, до нього втрачається увага, після чого воно може бути задіяне під час комплексного масованого обстрілу.

Росія застосувала ракети типу "Калібр" під час двох атак — 2 січня і 7 лютого, ворог випустив по три ракети, що є нетипово через непарне число. Зі слів Гуменюк, перший старт був, ймовірно, з надводного ракетоносія, а другий з підводного, який не перебував на бойовому чергування під час самої атаки. Окупанти вивели його "підступно" на пускові рубежі в ході розвитку подій.

Чому ЗС РФ запустили лише три ракети

Гуменюк розповіла, що запуск трьох ракет може свідчити про певні негаразди, зокрема щось могло не спрацювати, в результаті чого одна з ракет заклинила чи не вийшла. Причиною цього може бути зношеність ракет.

Вона зауважила, що через це ворог залежить від інфраструктурних об'єктів в тимчасово окупованому Севастополі в Криму, де обслуговують ракетні установки і завантажують "Калібри".

Нагадаємо, 8 лютого керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти економили крилаті ракети типу "Калібр". Це сталося через те, що окупанти могли завантажити їх лише на кораблі в тимчасово окупованому Севастополі. Також противник міг готувати переорієнтацію дій у майбутньому.

30 січня у Міноборони Росії розповіли, що в січні виробники збільшили виробництво ракет типу "Калібр" у 17 разів.