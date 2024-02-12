Ми не союзники Росії у війні проти України, — прем'єр Вірменії Пашинян

Водночас співпраця Вірменії в галузі безпеки з іншими партнерами не спрямована проти іншого безпекового партнера, наголосив політик.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником Росії у війні проти України. Про це він сказав в інтерв’ю британському виданню The Telegraph.

"Коли війна в Україні тільки почалася, я дав інтерв’ю CNN і сказав, що в ситуації з Україною ми не є союзниками Росії. І це реальність. Але я також хочу вам сказати, що наша співпраця у сфері безпеки зі США, Францією чи іншими партнерами не спрямована проти інших наших безпекових партнерів", — заявив Пашинян, маючи на увазі Росію.

Крім того, Пашинян припускає, що Вірменія може переглянути своє членство в ОДКБ, але членство в НАТО — очевидна червона лінія для Росії і "не є питанням, яке ми обговорювали або обговорюємо".

Особливі суперечки, як зазначає The Telegraph, викликає ратифікація вірменським парламентом Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Він набув чинності 1 лютого 2024 року. Росія назвала цей крок "недружнім". Якщо у країну приїде президент РФ Володимир Путін, його зобов'язані будуть заарештувати, адже МКС видав ордер на арешт Путіна за підозрою у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Пашинян не дав прямої відповіді на запитання журналіста, як діятиме вірменська поліція, якщо Путін прибуде до Єревана.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився брати участь у саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

5 жовтня президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся з вірменським прем'єром у кулуарах неформального саміту ЄС в іспанській Гранаді. Зеленський запевнив Пашиняна, що Київ зацікавлений в стабільності регіону та дружніх відносинах з його країнами.