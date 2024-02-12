Десятки мільйонів фунтів: Велика Британія назвала, скільки коштує тримати патрульні кораблі

Королівський флот Великої Британії має 8 офшорних патрульних кораблів, які розгорнуті по всьому світу від самого Сполученого Королівства до Карибського басейну.

В Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що утримання офшорних патрульних кораблів обійшлося бюджету у понад 100 млн фунтів за 2022-2023 роки. Про це повідомляє UK Defence Journal.

Велика Британія має дві окремі партії кораблів офшорних патрульних кораблів. Перша партія коштувала для британського бюджету 378 млн фунтів, а друга — 635 млн. Першу партію кораблів будували на корабельні Воспер Торнікрофт у Саутгемптоні:

HMS Mersey;

HMS Severn;

HMS Tyne.

Всі три кораблі з першої партії розгорнуто у Великій Британії. Друга партія кораблів будувалась компанією BAE Systems на Клайді:

HMS Forth — перебуває в Південній Атлантиці;

HMS Medway — знаходиться в Гібралтарі;

HMS Trent — знаходиться в Карибському морі;

HMS Tamar — Індо-тихоокеанський регіон;

HMS Spey — Індо-тихоокеанський регіон.

За 2022-2023 фінансовий рік вартість обслуговування кораблів становило 54,122 млн фунтів і 51,250 млн фунтів стерлінгів за першу і другу партію відповідно. Дані назвав державний міністр Міноборони Джеймс Картлідж. Також він оприлюднив дані, де розгорнуті бойові кораблі.

Нагадаємо, 7 лютого ЗМІ писали, що Велика Британія проведе заміну фрегата HMS Diamond в Червоному морі.

Раніше повідомлялося, що в країнах Заходу змінилася концепція протиповітряної оборони, про що свідчить використання наддорогих зенітних ракет Aster 15 проти дешевих безпілотників єменських терористів-хуситів.